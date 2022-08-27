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09:19 30 Августа 2022 267 Комментарии
ЗСУ прорвали оборону окупантів на Миколаївщині: у ворога великі втрати
У ході успішних контрнаступальних дій ЗСУ в Миколаївській області було прорвано позиції 205 окремої мотострілецької бригади (в/ч 74814, Будьонівськ) в одному з населених пунктів.
ЗСУ нищать ворога на Миколаєвщині
Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.
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За його інформацією, командири наказали своїм підлеглим повернути втрачені позиції будь-що-будь.
Однак у ході безрезультатних атак 205 бригада лише зазнала ще більших втрат. Підтверджено смерть 23 та поранення не менше 25 військовослужбовців.
Тэги: Николаев, Миколаїв
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