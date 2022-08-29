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Главная » Україна » Суспільство
11:59 30 Августа 2022 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

У Мелітополі до дитсадків приставили російських автоматників

В окупованому Мелітополі з сьогоднішнього дня біля дитячих садків чергуватимуть озброєні російські солдати.

Російські військові налякали батьків і дітей

Військові з автоматами на вході шокували батьків, які привели сьогодні своїх малюків до дитсадків. Перелякалися й діти.

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Окупанти заявили, що тепер російські військові «охоронятимуть» дитсадки постійно.

Багато хто з батьків вважає, що їхніх дітей окупанти просто беруть у заручники.

Тэги: мелитополь, Мелітополь
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