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11:59 30 Августа 2022 1 Комментарии
У Мелітополі до дитсадків приставили російських автоматників
В окупованому Мелітополі з сьогоднішнього дня біля дитячих садків чергуватимуть озброєні російські солдати.
Російські військові налякали батьків і дітей
Військові з автоматами на вході шокували батьків, які привели сьогодні своїх малюків до дитсадків. Перелякалися й діти.
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Окупанти заявили, що тепер російські військові «охоронятимуть» дитсадки постійно.
Багато хто з батьків вважає, що їхніх дітей окупанти просто беруть у заручники.
Тэги: мелитополь, Мелітополь
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