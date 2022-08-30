Кто из футболисток сыграет в матчах отбора к ЧМ-2023

Луис Кортес, главный тренер женской сборной Украины по футболу, опубликовал список игроков, которые были вызваны на учебно-тренировочный сбор для подготовки к квалификационным матчам чемпионата мира 2023 и для участия в них.

Напомним, что недавно мужская сборная Украины упустила свой шанс сыграть в чемпионате мира в Катаре. Однако финал все равно обещает быть захватывающим и увлекательным. На сайте “Рейтинг Букмекеров” можно узнать расписание чемпионата мира по футболу, а также новости и прогнозы на матчи.

Луис Кортес выбрал трех вратарей для участия в сборе и матчах: Екатерину Самсон, Дарью Бончарчук (обе играют в Харьковском “Жилстрое-2”) и Ирину Санину из “Колоса”.

Также были отобраны семь защитников: Любовь Шматко, Анна Петрик, Ольга Басанская, Екатерина Корсун, Ирина Подольская, Дарья Кравец, Татьяна Романенко.

На позиции полузащитников сыграют Юлия Шевчук, Дарья Апанащенко, Татьяна Китаева, Натия Панцулая, Тамила Химич, Виктория Гирин, Николь Козлова и Яна Малахова.

В качестве нападающих на сборы поедут Надежда Кунина, Инна Глущенко, Ольга Овдийчук, Роксолана Кравчук и Яна Калинина.

Интересно, что большинство футболисток играют за иностранные клубы.

Уже второго сентября сборная Украины сыграет с национальной командой Фарерских Островов. Матч пройдет в Торсхавне, столице Фарерских островов, на стадионе “Торсволлур”.

А шестого сентября украинские футболистки встретятся с соперницами из Испании в Мадриде.

В финальную часть чемпионата мира по футболу среди женщин выйдут победители из десяти групп. Команды, занявшие вторые строчки в группе, пройдут в плей-офф, который состоится в октябре и ноябре 2022 года.

Сборная Украина занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице группы В и имеет в своем активе семь очков. Помимо национальных команд Фарерских островов и Испании, в группе также состоят сборные Шотландии и Венгрии.