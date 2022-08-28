Росії немає кого відправляти на спільні з Китаєм військові навчання

Росія змушена була кардинально зменшити кількість військовослужбовців, задіяних у спільних з Китаєм та деякими іншими країнами навчаннях «Схід-22» через війну проти України.

Близько 80% підрозділів зі Східного військового округу Росії перекинуто в Україну



Про це повідомив Голос Америки.

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Востаннє навчання проводилися у 2018 році, тоді Росія залучила до них одразу 300 000 військових. Щоправда, військові аналітики вже тоді підозрювали, що цифра була «дутою».

Втім, після початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну та великих втрат особового складу Росія змушена навіть офіційно заявити про цифру вшестеро менше — 50 000 військовослужбовців.

У Міноборони РФ також поінформували, що у навчаннях планується задіяти 140 військових літаків та 5000 одиниць військової техніки. У 2018 році цифри були зовсім іншими – 1000 літаків та 36 000 танків.

Таким чином, Росія затіяла найнезначніші за масштабами військові навчання «стратегічного рівня» за останні кілька років, оскільки сухопутні війська повністю задіяні в Україні.

За оцінками експертів, близько 80% підрозділів, які базують у Східному військовому окрузі, перебувають в Україні або були ліквідовані.

Таким чином, у РФ немає жодної можливості надати для навчань 50 000 осіб. Ймовірно, у них візьмуть участь не більше 10 тисяч.

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