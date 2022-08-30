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14:10 30 Августа 2022 Просмотров 100   КомментариевКомментарии

Росіяни били дорогими ракетами Калібр по дерев’яним макетам Himars

Дерев’яні макети американських РСЗВ Himars обдурили російських військових, змусивши їх витрачати дорогі крилаті ракети великої дальності на фіктивні цілі.

Росія витратила щонайменше 10 "Калібрів" на макети Himars

Про це повідомило The Washington Post.

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Видання зазначило, що українські приманки виготовлені з дерева, але не відрізняються від реальних артилерійських систем через об’єктив російських безпілотників, які передають місце розташування макетів морським авіаносцям крилатих ракет у Чорному морі.

Після кількох тижнів у польових умовах приманки залучили щонайменше 10 крилатих ракет «Калібр» – це початковий успіх, який дозволив Україні розширити виробництво реплік для більш широкого використання.

«Використання приманок ракетних систем, про яке раніше не повідомлялося, є однією з багатьох асиметричних тактик, прийнятих Збройними силами України для боротьби з більшим і краще оснащеним ворогом, що вторгся», – сказано в публікації.

Знищення копій Himars може частково пояснити надзвичайно хвалькуваті оцінки Росією бойових пошкоджень західної артилерії, зокрема американських систем залпового вогню.

«Вони стверджують, що вразили більше Himars, ніж ми навіть відправили», – зауважив один американський дипломат.

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