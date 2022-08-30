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18:56 30 Августа 2022 26 Комментарии
Вечірня бавовна на Херсонщині: горять та вибухають склади та позиції окупантів
Увечері 30 серпня в Херсонській області ЗСУ завдали точних ударів по позиціях окупантів, скупченню техніки та складам з боєприпасами.
У Новій Каховці точковий удар по скупченню техніки окупантів
Про вибухи в області повідомляли місцеві Telegram-канали.
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Дуже потужні вибухи пролунали в Новій Каховці. За попередньою інформацією, було знищено техніку окупантів.
У Таврійську українські військові влучили у склад з боєприпасами ворога. Після сильного вибуху там почалася пожежа із подальшою детонацією. Вона досі триває.
Крім того, було завдано ударів по російських позиціях у районі Олешків, Антонівки та Херсона.
На відео палає і детонує склад боєприпасів у Таврійську:
Тэги: херсон
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