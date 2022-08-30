Вечірня бавовна на Херсонщині: горять та вибухають склади та позиції окупантів

Увечері 30 серпня в Херсонській області ЗСУ завдали точних ударів по позиціях окупантів, скупченню техніки та складам з боєприпасами.

У Новій Каховці точковий удар по скупченню техніки окупантів



Про вибухи в області повідомляли місцеві Telegram-канали.

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Дуже потужні вибухи пролунали в Новій Каховці. За попередньою інформацією, було знищено техніку окупантів.

У Таврійську українські військові влучили у склад з боєприпасами ворога. Після сильного вибуху там почалася пожежа із подальшою детонацією. Вона досі триває.

Крім того, було завдано ударів по російських позиціях у районі Олешків, Антонівки та Херсона.

На відео палає і детонує склад боєприпасів у Таврійську:

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