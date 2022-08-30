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06:25 31 Августа 2022 Просмотров 45   КомментариевКомментарии

Вночі росіяни обстріляли Харків: є постраждалі і руйнування

Після опівночі 31 серпня росіяни знов обстріляли Харків, влучивши в центр міста.

На мысцы влучання виникла пожежа

За словами мера Ігоря Терехова, стався приліт у Київському районі міста.

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“Фактично пряме потрапляння до житлового будинку. Пожежа. Є інформація про постраждалих”, – зазначив він.

У центрі Харкова росіяни влучили у житловий будинок, мер міста повідомляє, що є постраждалі.

За попередніми даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок обстрілу Київського району міста, постраждали дві людини.

Тэги: Харьков, Харків
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