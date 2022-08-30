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Главная » Україна » Суспільство
07:06 31 Августа 2022 Просмотров 5   КомментариевКомментарии

Місія МАГАТЕ виїхала з Києва у бік Запоріжжя

Автоколона Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) виїхала з Києва у бік Запорізької атомної електростанції на південному сході України у середу вранці.

Росія чинила спротив приїзду місії

Про це повідомило Reuters із посиланням на очевидця.

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Поки що неясно, коли місія МАГАТЕ планує дістатися найбільшої в Європі атомної електростанції.

Запорізька АЕС зараз контролюється російськими військами і є одним із осередків військового конфлікту в Україні.

Тэги: Валентина Македон, Запорожская АЭС, Запорізька АЕС, МАГАТЕ
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