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07:06 31 Августа 2022 5 Комментарии
Місія МАГАТЕ виїхала з Києва у бік Запоріжжя
Автоколона Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) виїхала з Києва у бік Запорізької атомної електростанції на південному сході України у середу вранці.
Росія чинила спротив приїзду місії
Про це повідомило Reuters із посиланням на очевидця.
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Поки що неясно, коли місія МАГАТЕ планує дістатися найбільшої в Європі атомної електростанції.
Запорізька АЕС зараз контролюється російськими військами і є одним із осередків військового конфлікту в Україні.
Тэги: Валентина Македон, Запорожская АЭС, Запорізька АЕС, МАГАТЕ
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