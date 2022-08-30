Росія зупинила подачу газу до Європи

Російська газова компанія «Газпром» зупинила в середу о 03:00 транзит газу через «Північний потік».

Росія перекрила газ Європі нібито на три дні



Про це повідомило РИА Новости.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Фізичний потік газу зупинився у точці прийому в німецькому місті Грайфсвальд в газопровід Nel.

Заявлена причина остановки газопроводу — техобслуговування єдиної турбіни, що залишилася на компресорній станції «Портова».

Росіяни кажуть, що планові роботи триватимуть до 3 вересня, після чого транспортування газу нібито буде відновлено до рівня 33 млн. куб. м на добу.

Тэги: Россия, Газпром, Росія