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07:18 31 Августа 2022 Просмотров 341   КомментариевКомментарии

Росія зупинила подачу газу до Європи

Російська газова компанія «Газпром» зупинила в середу о 03:00 транзит газу через «Північний потік».

Росія перекрила газ Європі нібито на три дні

Про це повідомило РИА Новости.

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Фізичний потік газу зупинився у точці прийому в німецькому місті Грайфсвальд в газопровід Nel.

Заявлена причина остановки газопроводу — техобслуговування єдиної турбіни, що залишилася на компресорній станції «Портова».

Росіяни кажуть, що планові роботи триватимуть до 3 вересня, після чого транспортування газу нібито буде відновлено до рівня 33 млн. куб. м на добу.

Тэги: Россия, Газпром, Росія
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