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07:18 31 Августа 2022 341 Комментарии
Росія зупинила подачу газу до Європи
Російська газова компанія «Газпром» зупинила в середу о 03:00 транзит газу через «Північний потік».
Росія перекрила газ Європі нібито на три дні
Про це повідомило РИА Новости.
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Фізичний потік газу зупинився у точці прийому в німецькому місті Грайфсвальд в газопровід Nel.
Заявлена причина остановки газопроводу — техобслуговування єдиної турбіни, що залишилася на компресорній станції «Портова».
Росіяни кажуть, що планові роботи триватимуть до 3 вересня, після чого транспортування газу нібито буде відновлено до рівня 33 млн. куб. м на добу.
Тэги: Россия, Газпром, Росія
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