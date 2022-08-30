Україна знищила понтонні та поромні переправи окупантів через Дніпро

29 серпня українські війська почали наносити удари по російським понтонним переправам через Дніпро, що узгоджується з початком українського контрнаступу.

ЗСУ не дають змогу окупантам навести понтонні переправи



Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Там також зазначили, що наслідки знищення поромів, швидше за все, будуть більш ефемерними, ніж виведення з ладу мостів, тому атакувати їх має сенс у поєднанні з активними наземними операціями.

Українські військові офіційні особи підтвердили, що 29 серпня українські сили знищили російську понтонно-поромну переправу у Львовому, приблизно за 16 км на захід від Нової Каховки на правому березі річки Дніпро.

Українські та російські джерела також повідомили, що ЗСУ завдали удару по понтонній переправі, побудованій з барж біля Антонівського автомобільного мосту.

Українські військові протягом тривалого часу докладали зусиль для знищення російських наземних ліній зв’язку до оголошення про контрнаступальну операцію, що, ймовірно, свідчить про довгострокові наміри, які складаються як з ударів, так і з наземних штурмів.

Українські удари по російських шляхах зв’язку порушують здатність окупантів постачати та зміцнювати свої позиції живою силою та технікою, що допоможе українським наземним контрнаступам.

Втім супутникові знімки показують, що російські війська продовжують використовувати пороми для щоденної переправки обмеженої кількості військової техніки через Дніпро.

Тэги: херсон