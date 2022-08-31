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10:14 31 Августа 2022 Просмотров 26   КомментариевКомментарии

В Бєлгородській області Росії пролунали вибухи: в небо здійнявся великий стовп диму

У Бєлгородській області Росії продовжуються пролунали вибухи і здійнявся стовп диму.

Потужна бавовна з задимленням в Бєлгородській області Росії

Про це повідомив російський Telegram-канал Baza.

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Зазначено, що очевидці повідомляють про стовп диму в районі Яковлєво.

Раніше губернатор області В’ячеслав Гладков також інформував про кілька вибухів та роботу ППО.

За його даними, руйнувань та постраждалих немає.

Стовп диму в районі Яковлєво

Стовп диму в районі Яковлєво

Тэги: Россия, белгород, Росія, Бєлгород
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