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10:14 31 Августа 2022 26 Комментарии
В Бєлгородській області Росії пролунали вибухи: в небо здійнявся великий стовп диму
У Бєлгородській області Росії продовжуються пролунали вибухи і здійнявся стовп диму.
Потужна бавовна з задимленням в Бєлгородській області Росії
Про це повідомив російський Telegram-канал Baza.
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Зазначено, що очевидці повідомляють про стовп диму в районі Яковлєво.
Раніше губернатор області В’ячеслав Гладков також інформував про кілька вибухів та роботу ППО.
За його даними, руйнувань та постраждалих немає.
Тэги: Россия, белгород, Росія, Бєлгород
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