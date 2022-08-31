На Херсонщині лунають вибухи: з-під Чорнобаївки валить дим

В Херсоні пролунали потужні вибухи, після яких в небо здійнялися стовпи диму.

На Херсонщині зранку гучно і димно



Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Також очевидці розповідають про сильний дим в районі Чорнобаївки.

Крім того повідомляють про роботу авіації в небі над Новою Каховкою. Рано вранці там теж лунали вибухи.

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Тэги: херсон