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Главная » Україна » Інциденти
10:23 31 Августа 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На Херсонщині лунають вибухи: з-під Чорнобаївки валить дим

В Херсоні пролунали потужні вибухи, після яких в небо здійнялися стовпи диму.

На Херсонщині зранку гучно і димно

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Також очевидці розповідають про сильний дим в районі Чорнобаївки.

Крім того повідомляють про роботу авіації в небі над Новою Каховкою. Рано вранці там теж лунали вибухи.

Тэги: херсон
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