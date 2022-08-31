31.08.2022 07:35
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10:23 31 Августа 2022 0 Комментарии
На Херсонщині лунають вибухи: з-під Чорнобаївки валить дим
В Херсоні пролунали потужні вибухи, після яких в небо здійнялися стовпи диму.
На Херсонщині зранку гучно і димно
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
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Також очевидці розповідають про сильний дим в районі Чорнобаївки.
Крім того повідомляють про роботу авіації в небі над Новою Каховкою. Рано вранці там теж лунали вибухи.
Тэги: херсон
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