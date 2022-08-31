Замість Шойгу новим міністром оборони РФ може стати голова Росгвардії Золотов

Замість Сергія Шойгу, роботою якого президент Володимир Путін украй незадоволений, новим міністром оборони РФ може бути призначено керівника Росгвадії Віктора Золотова.

Золотов ніколи не відрізнявся видатковим розумом



Таку думку висловила низка російських Telegram-каналів. Зокрема, цю версію підтвердив і журналіст Олександр Невзоров.

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Про можливу кадрову ротацію заговорили після зустрічі 30 серпня Путіна із Золотовим. За офіційною інформацією, на ній Золотов нібито доповів президентові про роботу Росгвардії в Україні.

На думку Невзорова, ймовірність призначення Золотова новим міністром є дуже високою, але вона нічого не змінить для України.

“Можливо, Золотов стане міністром оборони замість Шойгу. Цілком можливо. Переживати із цього приводу не варто. Певні проблеми для України на фронті міг би створити міністр із IQ хоча б 25, а не тверді 7, як у Золотова”, – пояснив Невзоров.

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