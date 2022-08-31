НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Світ » Політика
10:46 31 Августа 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Замість Шойгу новим міністром оборони РФ може стати голова Росгвардії Золотов

Замість Сергія Шойгу, роботою якого президент Володимир Путін украй незадоволений, новим міністром оборони РФ може бути призначено керівника Росгвадії Віктора Золотова.

Золотов ніколи не відрізнявся видатковим розумом

Таку думку висловила низка російських Telegram-каналів. Зокрема, цю версію підтвердив і журналіст Олександр Невзоров.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Про можливу кадрову ротацію заговорили після зустрічі 30 серпня Путіна із Золотовим. За офіційною інформацією, на ній Золотов нібито доповів президентові про роботу Росгвардії в Україні.

На думку Невзорова, ймовірність призначення Золотова новим міністром є дуже високою, але вона нічого не змінить для України.

“Можливо, Золотов стане міністром оборони замість Шойгу. Цілком можливо. Переживати із цього приводу не варто. Певні проблеми для України на фронті міг би створити міністр із IQ хоча б 25, а не тверді 7, як у Золотова”, – пояснив Невзоров.

Тэги: Россия, Росія
Loading...

Новости по теме

ТОР
31.08.2022 10:14
В Бєлгородській області Росії пролунали вибухи: в небо здійнявся великий стовп диму
ТОР
31.08.2022 07:18
Росія зупинила подачу газу до Європи
ТОР
30.08.2022 13:26
Росії немає кого відправляти на спільні з Китаєм військові навчання
blog comments powered by Disqus
Замість Шойгу новим міністром оборони РФ може стати голова Росгвардії Золотов

10:46 Світ

В Бєлгородській області Росії пролунали вибухи: в небо здійнявся великий стовп диму

10:14 Світ

Росія зупинила подачу газу до Європи

07:18 Світ

Бакси, зброя і наркота: що знайшли в ході обшуків в Запорізькій міськраді та обладміністраціії

20:37 Україна

Розкрадали гуманітарку сотнями вагонів та збували через “АТБ” і “Сільпо”: що НАБУ закидає очільникам Запоріжжя

20:04 Україна

Росії немає кого відправляти на спільні з Китаєм військові навчання

13:26 Світ

У Херсоні підірвали авто російського керівника поліції

10:48 Україна

ЗСУ прорвали оборону окупантів на Миколаївщині: у ворога великі втрати

09:19 Україна

У російському Бєлгороді близько опівночі пролунали вибухи

06:54 Світ

На свiтанку ЗСУ знов вдарили по Антонівському мосту

06:19 Україна

Звільнення Херсону не буде швидким: у окупантів три лінії оборони

15:39 Україна