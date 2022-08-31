Стало відомо про рішення ЄС щодо видачі віз росіянам

Країни Євросоюзу не змогли погодити заборону на видачу шенгенських віз громадянам Росії.

Країни Євросоюзу не змогли погодити заборону на видачу віз



Про це повідомило Reuters з посиланням на главу угорського МЗС Петера Сійярто.

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За його словами, за підсумками зустрічі глав МЗС країн-членів ЄС, декілька країн виступили проти візових обмежень.

Втім Сійярто заявив, що ЄС вирішив призупинити угоду з РФ про спрощений візовий режим. Тобто ухвалено компромісний варіант.

Глава угорського МЗС також сказав, що Угорщина поряд з деякими іншими державами-членами виступає проти російської візової заборони.