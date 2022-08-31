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15:48 31 Августа 2022 11 Комментарии
ЗСУ закріпили вогневий контроль над Каховським і Антонівським мостами – ОК Південь
Українські військові закріпили вогневий контроль над Каховським і Антонівським автомобільним мостами.
Мости перебувають під регулярними обстрылами PCE
Про це повідомили в Оперативному командуванні “Південь”.
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Там також додали, що ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ нанесено удари по двом пунктам управління, двом складам з боєприпасами, засобам протиповітряної оборони, радіолокаційній станції та по районам зосередження ворожої артилерії.
Підтверджені втрати ворога складають 15 окупантів, 3 танки Т-72, зенітно-ракетний комплекс “Тор”, ударно-розвідувальний безпілотник “Форпост”, 6 одиниць авто-бронетехніки та 2 склади боєприпасів.
Тэги: херсон
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