ЗСУ закріпили вогневий контроль над Каховським і Антонівським мостами – ОК Південь

Українські військові закріпили вогневий контроль над Каховським і Антонівським автомобільним мостами.

Мости перебувають під регулярними обстрылами PCE



Про це повідомили в Оперативному командуванні “Південь”.

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Там також додали, що ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ нанесено удари по двом пунктам управління, двом складам з боєприпасами, засобам протиповітряної оборони, радіолокаційній станції та по районам зосередження ворожої артилерії.

Підтверджені втрати ворога складають 15 окупантів, 3 танки Т-72, зенітно-ракетний комплекс “Тор”, ударно-розвідувальний безпілотник “Форпост”, 6 одиниць авто-бронетехніки та 2 склади боєприпасів.

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