В РФ готують підручники з “класичної української мови” для окупованих територій

Міносвіти Росії готує підручник із спеціальною версією української мови, яку назвали “класичною”.

В Міносвіти РФ вирішили навчати дітей привильній українській мові



Про це повідомило російське агентство ТАСС з посиланням на заяву заявив голова відомства Сергія Кравцова.

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За цими підручниками зможуть викладати у школах Луганської та Донецької “народних республік”.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на окупованих територіях у школах, які з 1 вересня працюватимуть за російською програмою, навчання буде вестися російською мовою, але українську мову викладатимуть за рішенням «батьківських рад».

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