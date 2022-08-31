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17:52 31 Августа 2022 104 Комментарии
В РФ готують підручники з “класичної української мови” для окупованих територій
Міносвіти Росії готує підручник із спеціальною версією української мови, яку назвали “класичною”.
В Міносвіти РФ вирішили навчати дітей привильній українській мові
Про це повідомило російське агентство ТАСС з посиланням на заяву заявив голова відомства Сергія Кравцова.
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За цими підручниками зможуть викладати у школах Луганської та Донецької “народних республік”.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на окупованих територіях у школах, які з 1 вересня працюватимуть за російською програмою, навчання буде вестися російською мовою, але українську мову викладатимуть за рішенням «батьківських рад».
Тэги: Россия, Росія
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