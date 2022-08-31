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18:37 31 Августа 2022 70 Комментарии
Під Мелітополем пролунало близько десяти потужних вибухів
В Мелітопольському районі на південь від міста пролунало близько десяти потужних вибухів.
Про це повідомили місцеві жителі. Згодом інформацію підтвердив мер Іван Федоров.
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За його словами, вибухало в напрямку Молочного лиману, куди окупанти звозили свою військову техніку.
“Вибухи йшли по наростаючій: спочатку їх почули мешканці південних вулиць, згодом все місто. Збираємо більш детальну інформацію”, – зазначив Федоров.
Тэги: мелитополь, Мелітополь
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