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18:43 31 Августа 2022 Просмотров 27   КомментариевКомментарии

Росія має сили відкрити другий фронт – глава Бундесверу

Захід не повинен недооцінювати військову міць Росії, яка має можливість відкрити другий фронт, якщо Кремль вирішить це зробити.

Цорн закликав не недооцінювати міць Росії

Про це заявив Reuters Генеральний інспектор збройних сил Німеччини Еберхард Цорн.

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«На даний час основна частина російських сухопутних військ може бути зв’язана в Україні, але навіть у цьому випадку ми не повинні недооцінювати потенціал військ РФ для відкриття другого театру військових дій», – сказав він.

Крім звичайної армії, Росія також має у своєму розпорядженні військово-морський флот та військово-повітряні сили, додав генерал.

«Більшість російського флоту ще не розгорнута у війні з Україною, і російські військово-повітряні сили, як і раніше, мають значний потенціал, що також становить загрозу для НАТО», – зазначив Цорн.

Він також припустив, що у Росії найближчим часом не закінчаться боєприпаси.

«Росіяни мають у своєму розпорядженні величезну кількість боєприпасів. Вони частково старі та дуже неточні, але саме це завдає великої шкоди цивільній інфраструктурі. Вони випускають від 40 000 до 60 000 артилерійських боєприпасів на день», – сказав глава Бундесверу.

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