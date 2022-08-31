Как выбрать чехол на диван?

Любому человеку хочется продлить жизнь своей мягкой мебели.

Любому человеку хочется продлить жизнь своей мягкой мебели. Особенно если в доме есть маленькие дети, животные или речь идет о диванах в заведениях ресторанного типа. Именно для этого используются чехлы на софу. В каталоге интернет-магазина Cappone вы можете найти и заказать множество вариантов данных изделий, а в этой статье мы поможем вам определиться с выбором правильной покупки.

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Так ли нужны чехлы на диваны?

Многие не любят использовать чехол на диван, так как считают, что лучше выбрать модель с качественной обивкой и наслаждаться ее использованием. Что ж, данная точка зрения имеет право на жизнь, однако будьте готовы, что любое загрязнение или пролитая жидкость приведет к существенной порче мягкой мебели, ведь постирать чехол гораздо проще, чем тащить кушетку на дорогостоящую перешивку. Можно, конечно, использовать различные покрывала и накидки, однако они постоянно сминаются, теряют форму и в целом сидеть на них не так удобно. Поэтому чехол в данном случае – наиболее практичное и стильное со всех точек зрения изделие.

Защита дивана с помощью чехла

Купить еврочехол для дивана или кресла – значит обезопасить его от нежелательных повреждений и загрязнений. Качественное изделие защитит вашу мягкую мебель от:

пролитого чая, кофе и сока;

детских «неожиданностей»;

кошачьей и собачьей шерсти, когтей, зубов и их случайного туалета;

естественного истирания обивки;

органического жира и пыли;

нестандартных условий использования (на производстве, в условиях повышенной влажности и т.п.)

Да, для этого можно выбрать и простую накидку, которая имеет стоимость поменьше. Но нужно помнить, что дети и животные запросто могут стянуть покрывало да и в целом находят его довольно занимательной игрушкой. Так что по приходу в гостиную вы можете запросто не обнаружить его на вверенном ему месте. Чехол, в свою очередь, будет надежно закреплен по всему периметру дивана и случайно снять его практически невозможно.

Какой вид ткани выбрать для чехла на диван?

Каталога интернет-магазина Cappone представлен рядом интересных дизайнерских видов еврочехлов для диванов из разной ткани:

велюр;

спандекс;

полиуретан;

хлопок и лён.

Велюровые кейсы очень приятны в использовании. Они мягкие, теплые, безумно хороши внешне и прекрасно вписываются в любой интерьер. Однако для тех, у кого дома есть домашние животные, такие изделия подойдут в меньшей мере, потому что прекрасно собирают шерсть животных. Поэтому, если вы не готовы их регулярно чистить, лучше обратить свой взор на другие товары.

Спандекс и полиуретан – прекрасные альтернативы велюру. Не такие мягкие, но зато куда более долговечные, отлично отталкивают воду и грязь, а благодаря эластичности волокон не истираются даже через несколько лет использования.

Натуральные материалы в качестве основы для чехла на диван также имеют место быть. Они приятны на ощупь, но их придется немного чаще стирать и любая разлитая сюда жидкость может привести к большой проблеме.

Как абсолютный компромисс для семей, в которых диван нещадно эксплуатируется изо дня в день, мы рекомендуем изделия из спандекса – приятная стоимость и отличные технические характеристики. Не пожалеете.