ЗСУ знищиил понтонну переправу окупантів в районі Дар’ївки

ЗСУ знищили налагоджену окупантами понтонну переправу в районі Дар’ївки.

Про це повідомили в Оперативному командуванні Південь.

Там також зазначили, що утримування Каховського і Дар’ївського мостів під щільним вогневим контролем виключило їх використання ворогом для підтягування техніки та боєприпасів. Влучання результативні, пошкодження суттєві.

Українською авіацією нанесенот24 удари по місцям зосередження противника, його сил та засобів, командним та опорним пунктам, логістичним центрам, транспортним шляхам та бойовим позиціям.

Також ракетно-артилерійськими підрозділами нанесено удари по пунктах управління безпілотними літальними апаратами, станціям радіоелектронної боротьби і радіолокаційним, реактивним системам залпового вогню та засобам протиповітряної оборони ворога.

Внаслідок наших вогневих зусиль ворог зменшив свою присутність на 201 рашиста, 12 танків Т-72 та 18 одиниць авто-бронетехніки.

Влучно знищені важка вогнеметна система «Сонцепьок», зенітно-ракетний комплекс «Бук-М3», 5 гаубиць «Мста-Б», самохідна гаубиця «Акація», 2 самохідні артустановки, 3 мобільних міномети.

Ліквідовано 6 складів ворожих боєприпасів в Бериславському, Генічеському та Херсонському районах, а також командні пункти 331-го парашутно-десантного і 56-го десантно-штурмового полків.