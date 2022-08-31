НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Інциденти
07:19 01 Сентября 2022 Просмотров 19   КомментариевКомментарии

ЗСУ знищиил понтонну переправу окупантів в районі Дар’ївки

ЗСУ знищили налагоджену окупантами понтонну переправу в районі Дар’ївки.

Про це повідомили в Оперативному командуванні Південь.

Там також зазначили, що утримування Каховського і Дар’ївського мостів під щільним вогневим контролем виключило їх використання ворогом для підтягування техніки та боєприпасів. Влучання результативні, пошкодження суттєві.

Українською авіацією  нанесенот24 удари по місцям зосередження противника, його сил та засобів, командним та опорним пунктам, логістичним центрам, транспортним шляхам та бойовим позиціям.

Також ракетно-артилерійськими підрозділами нанесено удари по пунктах управління безпілотними літальними апаратами, станціям радіоелектронної боротьби і радіолокаційним, реактивним системам залпового вогню та засобам протиповітряної оборони ворога.

Внаслідок наших вогневих зусиль ворог зменшив свою присутність на 201 рашиста, 12 танків Т-72 та 18 одиниць авто-бронетехніки.

Влучно знищені важка вогнеметна система «Сонцепьок», зенітно-ракетний комплекс «Бук-М3», 5 гаубиць «Мста-Б», самохідна гаубиця «Акація», 2 самохідні артустановки, 3 мобільних міномети.

Ліквідовано 6 складів ворожих боєприпасів в Бериславському, Генічеському та Херсонському районах, а також командні пункти 331-го парашутно-десантного і 56-го десантно-штурмового полків.

Loading...

Новости по теме

ТОР
31.08.2022 19:39
Как выбрать чехол на диван?
ТОР
31.08.2022 18:43
Росія має сили відкрити другий фронт – глава Бундесверу
ТОР
31.08.2022 18:37
Під Мелітополем пролунало близько десяти потужних вибухів
blog comments powered by Disqus
У Москві голова ради директорів «ЛУКОЙЛу» випав з вікна та загинув

10:22 Світ

Замість Шойгу новим міністром оборони РФ може стати голова Росгвардії Золотов

10:46 Світ

В Бєлгородській області Росії пролунали вибухи: в небо здійнявся великий стовп диму

10:14 Світ

Росія зупинила подачу газу до Європи

07:18 Світ

Вночі росіяни обстріляли Харків: є постраждалі і руйнування

06:25 Україна

Бакси, зброя і наркота: що знайшли в ході обшуків в Запорізькій міськраді та обладміністраціії

20:37 Україна

Розкрадали гуманітарку сотнями вагонів та збували через “АТБ” і “Сільпо”: що НАБУ закидає очільникам Запоріжжя

20:04 Україна

Росії немає кого відправляти на спільні з Китаєм військові навчання

13:26 Світ

Колаборант Стрємоусов втік з Херсона і записує відеозвернення з готелю у Воронежі

11:47 Україна

Детективи НАБУ проводять обшуки в кабінеті секретаря Запорізької міськради Куртєва і його заступника.

11:29 Україна

У Херсоні підірвали авто російського керівника поліції

10:48 Україна