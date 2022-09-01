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07:36 01 Сентября 2022 13 Комментарии
Окупанти намагаються відновити логістику на Херсонщині: ЗСУ не дають
Російські війська продовжують ведення активних бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Бахмутському та Авдіївському напрямках, а також відновленню логістики на Південнобузькому напрямку.
ЗСУ відбивають ворожі наступи на всіх напрямках
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
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На Бахмутському напрямку підрозділи противника намагалися вести наступальні бої у районах населених пунктів Весела Долина, Зайцеве.
На Новопавлівському напрямку ворог вів наступальний бій у районі населеного пункту Водяне, успіху не мав.
На Південнобузькому напрямку противник намагається відновити логістичне забезпечення своїх військ.
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