Окупанти намагаються відновити логістику на Херсонщині: ЗСУ не дають

Російські війська продовжують ведення активних бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Бахмутському та Авдіївському напрямках, а також відновленню логістики на Південнобузькому напрямку.

ЗСУ відбивають ворожі наступи на всіх напрямках



Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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На Бахмутському напрямку підрозділи противника намагалися вести наступальні бої у районах населених пунктів Весела Долина, Зайцеве.

На Новопавлівському напрямку ворог вів наступальний бій у районі населеного пункту Водяне, успіху не мав.

На Південнобузькому напрямку противник намагається відновити логістичне забезпечення своїх військ.