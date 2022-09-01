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Главная » Україна » Суспільство
09:24 01 Сентября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ЗСУ наступають на півдні і нищать російські радари

Збройні сили України протягом 30-31 серпня продовжували наступальні операції на півдні України, підкріплені інтенсивними дальніми ударами по російських пунктах управління і тилового забезпечення на всій території окупованої зони.

ЗСУ продовжують наступ на півдні

Про це повідомили в Міністерстві оборони Великобританії.

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Крім того, Міністерство оборони України також оприлюднило відеозапис застосування українськими літаками високошвидкісних протирадіолокаційних ракет (HARM). Росія раніше заявляла, що виявила фрагменти цієї зброї, призначеної для виявлення і знищення радарів.

За даними британської розвідки, Росія віддає пріоритет сильній наземній протиповітряній обороні. Радіолокаційне покриття, яке забезпечує це, є критично важливим потенціалом в її операції в Україні.

Істотне і стійке руйнування російських радарів ракетами HARM стане серйозним ударом по і без того проблемній ситуаційній обізнаності Росії.

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