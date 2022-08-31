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Главная » Світ » Політика
12:41 01 Сентября 2022 Просмотров 75   КомментариевКомментарии

У Кремлі обговорюють нові терміни проведення “референдумів” в Україні

У Кремлі розраховують на проведення псевдореферендумів у “ЛНР”, “ДНР” та окупованих частинах Херсонської, Запорізької та Харківської областей до кінця осені.

Дату псевдореферендумів переносять на листопад

Про це повідомило російське видання РБК із посиланням на джерела, близькі до адміністрації президента РФ.

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Починаючи підготовку до “референдуму”, у Кремлі виходили з концепції, що, залежно від військової ситуації, вони можуть пройти «у близькій чи віддаленій перспективі», де під близькою мався на увазі вересень, а під віддаленою листопад, сказали співрозмовники видання. Один із варіантів передбачав організацію “референдумів” спочатку у “ЛНР” і “ДНР”, а потім на інших територіях.

Оптимістичний сценарій — проведення референдумів у вересні — швидше за все, не буде реалізовано, кажуть усі джерела РБК. За їхніми словами, наразі йдеться про жовтень-листопад. Як одна з можливих дат звучить 4 листопада (День народної єдності). Але все це не більше ніж попередні прикидки, оскільки рішення, як і раніше, залежатиме «від ситуації на фронтах».

Тэги: Россия, Росія
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