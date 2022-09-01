Були в долі: в НАБУ пояснили бездіяльність правоохоронців Запоріжжя щодо розкрадання чиновниками гуманітарки

Прокуратура та поліція Запорізької області отримували свою вигоду від ймовірного розкрадання гуманітарної допомоги.

Слідчі дії тривають - підозри та арешти не за горами



Про це повідомило УНН з посиланням на коментар позаштатного агента НАБУ Євгена Шевченко.

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Він уточнив, що слідчі дії наразі тривають. Водночас зазначив, що підозри будуть оголошені вже незабаром.

“Слідчі дії тривають – підозри та арешти не за горами”, – зазначив агент НАБУ.

На запитання, чому місцеві правоохоронці не показали жодних результатів у розслідуванні ймовірного розкрадання гуманітарки, Шевченко відповів: “Тому що вони в долі”.

Раніше Шевченко опублікував імена запорізьких посадовців, які, ймовірно, причетні до цього злочину. За його словами, це голова міськради Запоріжжя Анатолій Куртєв, голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух, заступниця голови Запорізької ОВА Злата Некрасова та депутат Запорізької обласної ради Віктор Щербина.

Як повідомляли Vlasti, детективи НАБУ провели обшуки в кабінет секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва та його заступника Анатолія Васюка.

Згодом стало відомо, що саме закидає НАБУ секретарю Запорізької міськради Анатолію Курєву, заступниці голови Запорізькій ОВА Златі Некрасовій, депутату Віктору Щербині та деяким іншим чиновникам, у яких сьогодні пройшли обшуки.

Тэги: Запорожье, НАБУ, Запоріжжя