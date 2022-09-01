Місія МАГАТЕ їде «сірою зоною» в бік Енергодару

Місія МАГАТЕ проїхала в «сіру зону» в напрямку до Енергодару.

Про це повідомив кореспондент агентства «Інтерфакс-Україна».

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За його словами, під час проїзду місії було чути постріли зі стрілецької зброї з боку окупантів.

Раніше протягом декількох годин місія перебувала на блокпосту, очікуючи дозволу служби безпеки.