01.09.2022 13:34
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13:47 01 Сентября 2022 69 Комментарии
Місія МАГАТЕ їде «сірою зоною» в бік Енергодару
Місія МАГАТЕ проїхала в «сіру зону» в напрямку до Енергодару.
Про це повідомив кореспондент агентства «Інтерфакс-Україна».
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За його словами, під час проїзду місії було чути постріли зі стрілецької зброї з боку окупантів.
Раніше протягом декількох годин місія перебувала на блокпосту, очікуючи дозволу служби безпеки.
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