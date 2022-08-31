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Главная » Україна » Суспільство
14:16 01 Сентября 2022 Просмотров 6   КомментариевКомментарии

Росіяни готують евакуацію з Запорізької АЕС співробітників “Росатому”

На Запорізькій атомній електростанції проводиться підготовка до евакуації в Мелітополь співробітників «Росатому».

Співробітників "Росатому" готуються вивезти до Мелітополя

Про це повідомили Головному управлінні розвідки Міноборони

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Щоб уникнути паніки серед працівників станції підготовка проводиться приховано. Евакуація проходитиме у супроводі підрозділів «Росгвардії», які о 7.00 колоною вирушили з Мелітополя в напрямку Енергодару.

Зі слів співробітників «Росатому» стало відомо, що у разі прибуття на ЗАЕС Місії МАГАТЕ, частину персоналу не буде допущено на територію станції.

Наразі на ЗАЕС вже склалась критична ситуація через те, що окупанти не допускають на територію частину співробітників. Зокрема, персонал, що відповідає за пожежну безпеку.

Тэги: Запорожская АЭС, Запорізька АЕС
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