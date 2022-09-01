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14:23 01 Сентября 2022 43 Комментарии
Місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС
Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії прибули у четвер на підконтрольну Росії Запорізьку АЕС.
Репортер Reuters бачив, як команда МАГАТЕ прибула на станцію у супроводі конвою з російськими віськовими.
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Кортеж із дев’яти автомобілів заїхав на територію станції близько 14:15.
Делегацію було затримано в дорозі після повідомлень про бойові дії навколо найбільшої в Європі атомної електростанції, яку Росія контролює з березня.
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