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17:36 01 Сентября 2022 1 Комментарии
Путін вигадав нову ціль “спецоперації” в Україні
Президент Росії Володимир Путін назвав нову мету «спеціальної операції» в Україні – ліквідація антиросійського анклаву.
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Про це повідомило російське видання РБК.
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Президент РФ зробив політичне одкровення на відкритому уроці у Калінінграді.
За словами Путіна, на території України нібито створюється антиросійський анклав, який загрожує Росії.
«Його ліквідація – мета «спеціальної військової операції», – сказав він.
Тэги: Россия, Владимир Путин, Росія, Володимир Путін
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