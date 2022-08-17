Путін вигадав нову ціль “спецоперації” в Україні

Президент Росії Володимир Путін назвав нову мету «спеціальної операції» в Україні – ліквідація антиросійського анклаву.

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Про це повідомило російське видання РБК.

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За словами Путіна, на території України нібито створюється антиросійський анклав, який загрожує Росії.

«Його ліквідація – мета «спеціальної військової операції», – сказав він.

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