НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Світ » Політика
17:36 01 Сентября 2022 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Путін вигадав нову ціль “спецоперації” в Україні

Президент Росії Володимир Путін назвав нову мету «спеціальної операції» в Україні – ліквідація антиросійського анклаву.

Путін пояснив дітям, чому треба вбивати українців

Про це повідомило російське видання РБК.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Президент РФ зробив політичне одкровення на відкритому уроці у Калінінграді.

За словами Путіна, на території України нібито створюється антиросійський анклав, який загрожує Росії.

«Його ліквідація – мета «спеціальної військової операції», – сказав він.

Тэги: Россия, Владимир Путин, Росія, Володимир Путін
Loading...

Новости по теме

ТОР
17.08.2022 14:47
Путін взявся за боротьбу з алкоголізмом у Росії та назвав способи
ТОР
16.08.2022 14:06
Від виставки зброї до психлікарні: у Росії масово з’являються бюсти Путіну
ТОР
09.08.2022 15:32
Путін визнав, що росіяни біднішають і спиваються
blog comments powered by Disqus
Були в долі: в НАБУ пояснили бездіяльність правоохоронців Запоріжжя щодо розкрадання чиновниками гуманітарки

13:10 Україна

У Москві голова ради директорів «ЛУКОЙЛу» випав з вікна та загинув

10:22 Світ

Стоятимуть в черзі: окупанти відмовилися оформляти спецперепустки для місії МАГАТЕ

12:42 Україна

Росіяни готуються до оборони Мелітополя

11:30 Україна

Замість Шойгу новим міністром оборони РФ може стати голова Росгвардії Золотов

10:46 Світ

В Бєлгородській області Росії пролунали вибухи: в небо здійнявся великий стовп диму

10:14 Світ

Україна знищила понтонні та поромні переправи окупантів через Дніпро

07:35 Україна

Росія зупинила подачу газу до Європи

07:18 Світ

Вночі росіяни обстріляли Харків: є постраждалі і руйнування

06:25 Україна

Бакси, зброя і наркота: що знайшли в ході обшуків в Запорізькій міськраді та обладміністраціії

20:37 Україна

Розкрадали гуманітарку сотнями вагонів та збували через “АТБ” і “Сільпо”: що НАБУ закидає очільникам Запоріжжя

20:04 Україна