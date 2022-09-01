Путін наказав взяти Донецьку область до 15 вересня

Російські війська скоригували плани щодо захоплення Донецької області та пересунули крайній термін на 15 вересня відповідно до наказу президента РФ Володимира Путіна.

Путін назвав новий термін захоплення Донецької області



Про це на брифінгу заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

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«Противник продовжує утримувати окуповані райони Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей, а також намагається створити умови для відновлення наступу», – зазначив також Громов.