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06:05 02 Сентября 2022 138 Комментарии
У Мелітополі вночі ЗСУ знищили великий склад боєприпасів: детонував до ранку
У Мелітополі вночі, ближче до 02:00, прогриміла серія вибухів у районі військового аеродрому.
Вибухало десь у північній частині міста
Про це повідомили місцеві мешканці. Кажуть, було дуже гучно.
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Орієнтовно нарахували близько 12 прильотів.
Після цього почалася детонація боєкомплекту, вона продовжилася до ранку.
Тэги: мелитополь, Мелітополь
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