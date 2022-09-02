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Главная » Україна » Інциденти
06:05 02 Сентября 2022 Просмотров 138   КомментариевКомментарии

У Мелітополі вночі ЗСУ знищили великий склад боєприпасів: детонував до ранку

У Мелітополі вночі, ближче до 02:00, прогриміла серія вибухів у районі військового аеродрому.

Вибухало десь у північній частині міста

Про це повідомили місцеві мешканці. Кажуть, було дуже гучно.

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Орієнтовно нарахували близько 12 прильотів.

Після цього почалася детонація боєкомплекту, вона продовжилася до ранку.

Тэги: мелитополь, Мелітополь
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