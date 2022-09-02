ЗСУ відбили всі ворожі наступи та вразили склади та позиції окупантів

Українські захисники відбили ворожі наступи на Бахмутському, Авдіївському та Південнобузькому гапрямках.

ЗСУ дали відсіч ворогу за всіма напрямками



Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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На Бахмутському напрямку підрозділами Сил оборони було відбито наступ противника у напрямках населених пунктів Бахмутське та Бахмут, а також Весела Долина та Майорськ.

На Авдіївському напрямку наші війська успішно відбили наступ підрозділів противника в районах населених пунктів Опитне, Первомайське і Невельське.

Також були відбиті штурмові дії ворога, які він намагався провести в напрямках населених пунктів Авдіївка та Красногорівка.

На Південнобузькому напрямку противник був зупинений Силами оборони під час ведення наступальних дій у напрямку населеного пункту Потьомкине.

Сили оборони продовжують нанесення ударів по обʼєктах противника. Так, в населеному пункті Новоосинівка Харківської області в результаті ефективно нанесеного Силами оборони вогневого ураження в ніч з 31 серпня на 1 вересня знищено склад пально-мастильних матеріалів противника. Кількість знищеної техніки та особового складу уточняється.

В населеному пункті Таврійськ Херсонської області, 30 серпня за результатами вогневого ураження місця дислокації противника на фондах колишнього АТП, втрати ворога склали більше 20 одиниць озброєння та військової техніки, втрати живої сили – уточнюються.