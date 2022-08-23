Зеленський скасував укази щодо Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання на Донбасі

Президент Володимир Зеленський скасував низку указів про утворення та персональний склад делегації України у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях.

Зеленський скасував укази про утворення Тристоронньої контактної групи



Відповідний указ №621/2022 опублікований на сайті глави держави.

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Документом, зокрема, визнано таким, що втратив чинність, указ від 5 травня 2020 року № 167/2020 та укази, якими вносилися зміни до нього.

Мова йде про створення української делегації в ТКГ й затвердження персонального складу.

Нагадаємо, Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на сході України діяла як платформа з реалізації рішень Нормандського формату. До неї входили уповноважені представники України, Росії та ОБСЄ.

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