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09:22 02 Сентября 2022 16 Комментарии
Україна чекає від Німеччини на танки Leopard 2, а від США – Abrams, – Шмигаль
Україна чекає від Німеччино на прямі постачання Збройним Силам України сучасних танків Leopard 2, а від США – Abrams.
Німецький Leopard 2 і американський M1A2Abrams
Про це повідомило Deutsche Welle з посиланням на інтерв’ю dpa прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля напередодні його візиту до Берліну у суботу, 3 вересня.
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У неділю, 4 вересня, його прийме федеральний канцлер Олаф Шольц у канцелярії.
Шмигаль наполягатиме на зміні філософії постачання Україні зброї, маючи на увазі сучасні бойові танки.
“Ми очікуємо, що США поставлять нам свої танки Abrams, а від Німеччини ми чекаємо на Leopard 2. Це сучасні танки, які потрібні Україні на полі бою”, – зазначив український прем’єр.
Тэги: денис шмыгаль, Денис Шмигаль
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