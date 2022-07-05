Україна чекає від Німеччини на танки Leopard 2, а від США – Abrams, – Шмигаль

Україна чекає від Німеччино на прямі постачання Збройним Силам України сучасних танків Leopard 2, а від США – Abrams.

Німецький Leopard 2 і американський M1A2Abrams



Про це повідомило Deutsche Welle з посиланням на інтерв’ю dpa прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля напередодні його візиту до Берліну у суботу, 3 вересня.

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У неділю, 4 вересня, його прийме федеральний канцлер Олаф Шольц у канцелярії.

Шмигаль наполягатиме на зміні філософії постачання Україні зброї, маючи на увазі сучасні бойові танки.

“Ми очікуємо, що США поставлять нам свої танки Abrams, а від Німеччини ми чекаємо на Leopard 2. Це сучасні танки, які потрібні Україні на полі бою”, – зазначив український прем’єр.

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