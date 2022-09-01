Китайська платіжна система UnionPay заборонила роботу своїх карток у Росії

Китайська UnionPay – остання міжнародна платіжна система, що працювала в Росії після виходу Visa і Mastercard – запровадила заборону обслуговування своїх карт, випущених іноземними банками, в POS-терміналах російських банків.

Росіяни не зможуть користуваися картками системи UnionPay



Про це повідомило російське РБК із посиланням на джерела у банках.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

На їхню думку, таке рішення UnionPay могла ухвалити через страх вторинних санкцій.

“Так, справді китайська платіжна система UnionPay за своєї ініціативи обмежила партнерства з санкційними банками як щодо еквайрингу, так і щодо емісії. Зокрема, лише за усним повідомленням було відключено прийом іноземних карток UnionPay”, — розповіло джерело видання на платіжному ринку.

У березні 2022 року з Росії пішли найбільші міжнародні платіжні системи Visa та Mastercard після початку широкомасштабної агресії Росії проти України та введення санкцій проти російського фінансового сектора.

Їхні іноземні карти не працюють у Росії, а російські — за кордоном. UnionPay залишалася єдиною міжнародною платіжною системою, яка продовжувала роботу у Росії.

Тэги: Россия, Росія