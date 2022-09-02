Абрамович и Вязьмикин из «батальона Монако» наживаются на украинском спирте и табаке

Бежавшие из Украины накануне полномасштабного вторжения России Игорь Абрамович и Сергей Вязьмикин из Монако крышуют поборы с украинских производителей подакцизных товаров — спирта, водки и табака.

Об этом сообщил Antikor.ua.

Абрамович — народный депутат от запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ. Вязьмикин — бывший и.о. начальника департамента защиты экономики Нацполиции, уроженец ныне оккупированной Новой Каховки. Недавно журналисты УП засняли их обоих во время пробежки в Ницце, на лазурном побережье Франции.

По данным издания, схему организовали Абрамович и бывший замначальника НПУ при министре МВД Авакове Игорь Купранец. Вязьмикин — его доверенное лицо. Перед началом войны они «пообещали людям из ОП кругленький доход в долларах». В схему вовлекли и.о главы ГФС Украины Татьяну Кириенко. «Повод для поборов оформляет начальник департамента контроля за подакцизными товарами ГФС Александр Ярмоленко, выписывая производителям нарушения на бумаге. Не согласившимся платить прикрывают производство», — пишет Antikor.ua.

После бегства Абрамовича и Вязьмикина на юг Франции схема продолжила существовать. В их отсутствие поборы с производителей спирта, водки и табака собирают бывшие сотрудники НПУ Руслан Марчук и Евгений Коваль. Контроль со стороны ГФС осуществляет и.о замглавы службы Евгений Сокур.

«Зарвавшиеся схематозники обирают еще и американских инвесторов, выпускающих табачную продукцию в селе Гоща, Ровенской области. Видимо, так они благодарят наших партнеров из США за то, что они помогают деоккупировать их родные города, поставляя современное вооружение.

Судя по аппетитам банды, если не пресечь поборы, Украина потеряет контроль над подакцизными товарами. А доходы от продажи алкоголя и табака перекочуют в карманы монакских беженцев», — говорится в материале.