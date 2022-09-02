По Мелітополю пронеслась колона кадировської еліти

По Мелітополю близько 09:00 пронеслася колона з приблизно 20 позашляховиків, більшість з яких розмальовано характерною чеченською символікою.

Найскромніше авто - це УАЗ Патріот з чеченським парапором замість номерів



Про це повідомили місцеві мешканці. За їхніми словам, вочевидь, проїхали якісь елітні кадирівці.

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Практично всі – чорні джипи: від російських УАЗ Патріот до Land Cruiser з мигалками та спецсигналами.

У кортежі був лише один білий Land Cruiser із російськими номерами. Також привернув увагу пікап із сідлом у кузові та лафетом.

На широких дорогах автомобілі влаштовували перегони, з багатьох авто гучно звучала кавказька музика.

Колона промчала у південному напрямку.

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