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10:15 02 Сентября 2022 463 Комментарии
По Мелітополю пронеслась колона кадировської еліти
По Мелітополю близько 09:00 пронеслася колона з приблизно 20 позашляховиків, більшість з яких розмальовано характерною чеченською символікою.
Найскромніше авто - це УАЗ Патріот з чеченським парапором замість номерів
Про це повідомили місцеві мешканці. За їхніми словам, вочевидь, проїхали якісь елітні кадирівці.
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Практично всі – чорні джипи: від російських УАЗ Патріот до Land Cruiser з мигалками та спецсигналами.
У кортежі був лише один білий Land Cruiser із російськими номерами. Також привернув увагу пікап із сідлом у кузові та лафетом.
На широких дорогах автомобілі влаштовували перегони, з багатьох авто гучно звучала кавказька музика.
Колона промчала у південному напрямку.
Тэги: мелитополь, Мелітополь
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