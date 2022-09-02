Ситуація тривожна, цілісність ЗАЕС порушено кілька разів, – глава МАГАТЕ

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що ситуація на Запорізькій атомній електростанції викликає тривогу.

Гроссі розповів про ситуацію на ЗАЕС



Про це повідомило Reuters.

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За його словами, фізичну цілісність окупованої Росією Запорізької АЕС було порушено кілька разів.

Також Гроссі додав, що експерти МАГАТЕ залишаться на об’єкті, а він сам продовжуватиме турбуватися доти, доки ситуація не стабілізується.

Гроссі сказав, що він зміг оглянути весь об’єкт, побачивши ключові області, такі як аварійні системи та диспетчерські.

«Ми нікуди не дінемося. МАГАТЕ зараз там, фахівці знаходяться на станції, залишаться там», – сказав він.

Експерти організації, за його словами, нададуть те, що він назвав об’єктивною, нейтральною, технічно обґрунтованою оцінкою того, що відбувається на місці.

Тэги: Запорожская АЭС, Запорізька АЕС