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12:30 02 Сентября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Токаєв прийняв делегацію США на тлі загострення відносин із Росією

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв зустрівся з делегацією Конгресу США на тлі кризи у відносинах із Російською Федерацією.

Токаєв зустрівся з американськими конгресменами

Про це повідомили в пресслужбі Токаєва.

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За її інформацією, у делегації були присутні конгресмени Джеймс Панетта та Томас Суоцці. У ході зустрічі сторони обговорили розвиток двосторонніх відносин.

Токаєв розповів представникам Конгресу про заплановані реформи.

Члени американської делегації, у свою чергу, високо оцінили зусилля президента Казахстану.

Тэги: Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, Касим-Жомарт Токаєв
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