У Мелітополі окупанти починають мобілізацію: гауляйтер Балицький озвучив прайс на смерть та каліцтва
Гауляйтер Запорізької області Євген Балицький озвучив указ “про розміри одноразової компенсації громадянам за шкоду, заподіяну їхньому життю та здоров’ю внаслідок агресії України”.
Про гроші за смерть та каліцтво Балицький розповів на своєму каналі в Telegram.
Крім того, у місті вже повідомляють про роздачу повісток на війну чоловікам, які отримали російський паспорт.
Судячи з усього, на окупованій території починається примусова мобілізація на кшталт тієї, що проходить у “ЛНР” та “ДНР”.
Згідно з прайсом Балицького, за поранення, контузії або каліцтва середньої та легкої тяжкості платитимуть по 100 тис. рублів, за смерть – 1 млн.
Є ще дві проміжні позиції: тяжкі поранення – 500 тис., каліцтва з інвалідністю – 750 тис.
Для довідки: у Росії ціна LADA Granta у новому кузові становить 678 300 – 984 800 рублів.