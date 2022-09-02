У Мелітополі окупанти починають мобілізацію: гауляйтер Балицький озвучив прайс на смерть та каліцтва

Гауляйтер Запорізької області Євген Балицький озвучив указ “про розміри одноразової компенсації громадянам за шкоду, заподіяну їхньому життю та здоров’ю внаслідок агресії України”.

В Мелітополі вже почали роздавати повістки чоловікам



Про гроші за смерть та каліцтво Балицький розповів на своєму каналі в Telegram.

Крім того, у місті вже повідомляють про роздачу повісток на війну чоловікам, які отримали російський паспорт.

Судячи з усього, на окупованій території починається примусова мобілізація на кшталт тієї, що проходить у “ЛНР” та “ДНР”.

Згідно з прайсом Балицького, за поранення, контузії або каліцтва середньої та легкої тяжкості платитимуть по 100 тис. рублів, за смерть – 1 млн.

Є ще дві проміжні позиції: тяжкі поранення – 500 тис., каліцтва з інвалідністю – 750 тис.

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Для довідки: у Росії ціна LADA Granta у новому кузові становить 678 300 – 984 800 рублів.

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