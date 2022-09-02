G7 домовилися про обмеження цін на нафту з Росії

Міністри фінансів країн G7 домовилися запровадити так звану стелю цін на нафту з Росії.

Обмеження цін скоротить можливості Путіна фінансувати війну



Про це повідомила у Twitter кореспондент телеканалу Sky News Тамара Коен.

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За словами міністра фінансів Великобританії Надима Захаві, таким чином буде обмежено можливості президента РФ Володимира Путіна фінансувати свою війну проти України за рахунок експорту нафти.

«Ми єдині проти цієї варварської агресії і зробимо все можливе, щоб підтримати Україну в її боротьбі за суверенітет, демократію та свободу», – сказав Захаві.

Під час запровадження стелі цін на російську нафту країни «Великої сімки» збираються розробити механізм пом’якшення, який забезпечить вразливим країнам доступ до енергоносіїв, зокрема з Росії.

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