Більшість росіян не хоче бачити Херсонську та Запорізьку області в складі РФ
Більшість громадян РФ не вважають, що Херсонська та Запорізька області мають увійти до складу Росії.
Про це свідчать результати опитування Левада-центру.
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Серед людей до 40 та молоді лише 37% за те, щоб узаконити захоплення українських земель.
За входження Херсонщини та Запоріжжя до РФ виступає більшість пенсіонерів (й те лише 51%). Що молодші респонденти, то менш популярна ця ідея (рівень підтримки коливається від 37% до 46%).
Загалом за анексію двох нових територій лише 45%. Ще 21%-23% у різних групах допускають незалежність цих регіонів.
Експерти вказували, що нинішні опитування в умовах репресій та військової цензури не цілком репрезентативні, але навіть вони демонструють, що лави прихильників війни рідшають.