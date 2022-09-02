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18:41 02 Сентября 2022 Просмотров 24   КомментариевКомментарии

Більшість росіян не хоче бачити Херсонську та Запорізьку області в складі РФ

Більшість громадян РФ не вважають, що Херсонська та Запорізька області мають увійти до складу Росії.

Росіяни висловилися щодо подальшої долі окупованих їхнім військом українських земель

Про це свідчать результати опитування Левада-центру.

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Серед людей до 40 та молоді лише 37% за те, щоб узаконити захоплення українських земель.

За входження Херсонщини та Запоріжжя до РФ виступає більшість пенсіонерів (й те лише 51%). Що молодші респонденти, то менш популярна ця ідея (рівень підтримки коливається від 37% до 46%).

Загалом за анексію двох нових територій лише 45%. Ще 21%-23% у різних групах допускають незалежність цих регіонів.

Експерти вказували, що нинішні опитування в умовах репресій та військової цензури не цілком репрезентативні, але навіть вони демонструють, що лави прихильників війни рідшають.

Результати опитування росіян щодо Запорізької і Херсонської областей

Результати опитування росіян щодо Запорізької і Херсонської областей

Тэги: Россия, Росія
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