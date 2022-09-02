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05:48 03 Сентября 2022 93 Комментарии
Всі побачимо рішення: Зеленський зібрав ставку верховного головнокомандувача
Президент Володимир Зеленський у п’ятницю, 2 серпня, провів засідання ставки верховного головнокомандувача.
Про це повідомив сам глава держави у вечірньому зверненні.
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За його словами, були присутні, керівники сектору оборони, безпеки – Залужний, Монастирський, Буданов, Малюк, Данілов, інші. Доповідали командувачі оперативних напрямків Сирський, Літвінов, Ковальчук.
“Думаю, що всі розуміють, які основні питання, прийняті й певні рішення. Думаю, ми їх всі побачимо», – зазначив Зеленський.
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