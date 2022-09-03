Окупанти активізувалися на Донбасі і під Запоріжжям

З початком сутінок 2 серпня противник активізувався на Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

ЗСУ дали відсіч окупантам



Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Силам оборони вдалося успішно відбити атаки ворога в районах населених пунктів Бахмутське, Кодема, Зайцеве, Авдіївка, Мар’їнка та Времівка.

Крім того, на Південнобузькому напрямку Сили оборони успішно відбили наступ противника в районах населених пунктів Високопілля та Потьомкіне.