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Главная » Україна » Суспільство
07:32 03 Сентября 2022 Просмотров 14   КомментариевКомментарии

Авіація та артилерія ЗСУ знищили командні пункти, склади та системи ППО ворога

Протягом доби авіація Сил оборони здійснила понад 40 бойових вильотів для підтримки дій наземних угруповань, в ході яких було знищено декілька пунктів управління противника та склад з боєприпасами.

Протягом доби авіація ЗСУ здійснила понад 40 бойових вильотів

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Безпілотним літальним авіаційним комплексом Байрактар ТБ-2 завданий ракетний удар, в результаті якого детонував боєкомплект та знищено 2 одиниці броньованої техніки противника разом з екіпажами.

Ракетні війська та артилерія угруповань наших військ продовжує виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення противника.

Так, уражено понад 10 скупчень живої сили ворога, в тому числі 3 взводні опорні пункти. Знищено 3 зенітно ракетні комплекси та декілька одиниць броньованої техніки окупантів.

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