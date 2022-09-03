Авіація та артилерія ЗСУ знищили командні пункти, склади та системи ППО ворога
Протягом доби авіація Сил оборони здійснила понад 40 бойових вильотів для підтримки дій наземних угруповань, в ході яких було знищено декілька пунктів управління противника та склад з боєприпасами.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
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Безпілотним літальним авіаційним комплексом Байрактар ТБ-2 завданий ракетний удар, в результаті якого детонував боєкомплект та знищено 2 одиниці броньованої техніки противника разом з екіпажами.
Ракетні війська та артилерія угруповань наших військ продовжує виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення противника.
Так, уражено понад 10 скупчень живої сили ворога, в тому числі 3 взводні опорні пункти. Знищено 3 зенітно ракетні комплекси та декілька одиниць броньованої техніки окупантів.