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07:43 03 Сентября 2022 43 Комментарии
Росія поскаржилася в ООН на США: не дають візи Лаврову та дипломатам
Росія запросила 56 віз Сполучених Штатів для міністра закордонних справ Сергія Лаврова та його делегації, яка зібралася до Нью-Йорка на щорічну зустріч світових лідерів в ООН, але досі не отримала жодної візи.
США не видали жодної візи російській делегації на чолі з Лавровим
Про це повідомило Reuters.
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У листі до Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша посол Росії в ООН Василь Небензя назвав це «тривожним».
Він також додав, що протягом останніх кількох місяців Вашингтон «постійно відмовляв у видачі в’їзних віз» низці російських делегатів на інші заходи ООН.
Тэги: Россия, США, ООН, Росія
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