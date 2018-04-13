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Главная » Світ » Політика
07:43 03 Сентября 2022 Просмотров 43   КомментариевКомментарии

Росія поскаржилася в ООН на США: не дають візи Лаврову та дипломатам

Росія запросила 56 віз Сполучених Штатів для міністра закордонних справ Сергія Лаврова та його делегації, яка зібралася до Нью-Йорка на щорічну зустріч світових лідерів в ООН, але досі не отримала жодної візи.

США не видали жодної візи російській делегації на чолі з Лавровим

Про це повідомило Reuters.

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У листі до Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша посол Росії в ООН Василь Небензя назвав це «тривожним».

Він також додав, що протягом останніх кількох місяців Вашингтон «постійно відмовляв у видачі в’їзних віз» низці російських делегатів на інші заходи ООН.

Тэги: Россия, США, ООН, Росія
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