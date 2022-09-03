У російському Іжевську чоловік закидав коктейлями Молотова поліцейську дільницю і підрізав поліціянтів

Минулої ночі в російському Іжевську чоловік спробував спалити за допомогою коктейлів Молотова поліцейську дільницю та підрізав двох правоохоронців.

Чоловік жбурнув чотири коутейлі Молотова в поліцейську дільницю



Про це повідомило російське видання МК.

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У повідомленні сказано, що чоловік встиг кинути чотири пляшки із запальною сумішшю в поліцейську дільницю, ще чотири залишилися невикористаними.

Поліцейські спробували затримати нападника, але він накинувся на них із ножем. Зловмиснику вдалося поранити двох правоохоронців, один зазнав ушкодження руки, другий – рану в груди.

Поліцейські застосували вогнепальну зброю, здійснивши 8 пострілів.

Нападника було поранено та затримано, а згодом доправлено до лікарні. Поліцейським, які отримали поранення, також надають медичну допомогу, один з них перебуває у важкому стані.

У повідомленні правоохоронних органів назвали ім’я та вік затриманого – Рустам Мамедов, 1997 року народження.

Тэги: Россия, Росія