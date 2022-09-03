НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Суспільство
11:53 03 Сентября 2022 Просмотров 30   КомментариевКомментарии

Два Байрактари за три доби знищили та пошкодили ворожої техніки на $28,35 млн – Залужний

Два безпілотники Байрактар за 3 доби знищили і пошкодили російської військової техніки на $28,35 млн.

Вочевидь, ЗСУ змогли “вимикати” ворожу ППО для безпечної роботи Байрактарів

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

“За його словами, упродовж трьох діб, з 31 серпня по 2 вересня, парою БпЛА Bayraktar ТВ-2 було знищено ворожу техніку загальною вартістю близько $26,5 млн”, – написав він у Facebook.

Залужний пояснив, що мова йде про 8 танків Т-72 (орієнтовна вартість одного $3 млн), по одній одиниці САУ АКАЦІЯ ($1,6 млн), БМП ($0,6 млн) та гаубиці ($0,3 млн).

Крім того, безпілотники пошкодили п’ять танків Т-72 і одну БМП. Це завдало російській армії збитків ще на $1,85 млн.

Загальна вартість знищеної та пошкодженої російської техніки – $28,35 млн.

«Ефективні турецькі Байрактари у вмілих руках наших воїнів – потужна зброя! Один із апаратів – допомога від дружньої Литви», – зазначив Залужний.

Loading...

Новости по теме

ТОР
03.09.2022 09:55
Кім розповів про єдині вдалі переговори з РФ
ТОР
03.09.2022 09:42
У російському Іжевську чоловік закидав коктейлями Молотова поліцейську дільницю і підрізав поліціянтів
ТОР
03.09.2022 08:08
У понеділок Великобританія отримає нового прем’єра: як це відбудеться
blog comments powered by Disqus
У Сімферополі пролунало кілька вибухів

12:17 Україна

Кім розповів про єдині вдалі переговори з РФ

09:55 Україна

У російському Іжевську чоловік закидав коктейлями Молотова поліцейську дільницю і підрізав поліціянтів

09:42 Світ

У понеділок Великобританія отримає нового прем’єра: як це відбудеться

08:08 Світ

Не доїхали до крематорію: ЗСУ знищили колону окупантів під Бердянськом

07:11 Україна

Всі побачимо рішення: Зеленський зібрав ставку верховного головнокомандувача

05:48 Україна

Кадирівці рвуться до Зайцевого та Майорська: йдуть запеклі бої

19:06 Україна

Після вибухів в Криму Росія перенесла чемпіонат з картингу: в ньому бере участь онук Путіна

12:56 Світ

Токаєв прийняв делегацію США на тлі загострення відносин із Росією

12:30 Світ

По Мелітополю пронеслась колона кадировської еліти

10:15 Україна

Це був цирк: співробітник Запорізької АЕС розповів про візит МАГАТЕ

07:58 Україна