Два Байрактари за три доби знищили та пошкодили ворожої техніки на $28,35 млн – Залужний

Два безпілотники Байрактар за 3 доби знищили і пошкодили російської військової техніки на $28,35 млн.

Вочевидь, ЗСУ змогли “вимикати” ворожу ППО для безпечної роботи Байрактарів



Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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“За його словами, упродовж трьох діб, з 31 серпня по 2 вересня, парою БпЛА Bayraktar ТВ-2 було знищено ворожу техніку загальною вартістю близько $26,5 млн”, – написав він у Facebook.

Залужний пояснив, що мова йде про 8 танків Т-72 (орієнтовна вартість одного $3 млн), по одній одиниці САУ АКАЦІЯ ($1,6 млн), БМП ($0,6 млн) та гаубиці ($0,3 млн).

Крім того, безпілотники пошкодили п’ять танків Т-72 і одну БМП. Це завдало російській армії збитків ще на $1,85 млн.

Загальна вартість знищеної та пошкодженої російської техніки – $28,35 млн.

«Ефективні турецькі Байрактари у вмілих руках наших воїнів – потужна зброя! Один із апаратів – допомога від дружньої Литви», – зазначив Залужний.