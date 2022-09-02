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Главная » Україна » Інциденти
12:17 03 Сентября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

У Сімферополі пролунало кілька вибухів

У Криму в окупованому РФ Сімферополі пролунало кілька вибухів.

У Сімферополь завітала "бавовна"

Про “хлопки” повідомляють місцеві жителі у пабликах та чатах.

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Люди кажуть, що досить гучно було в районі Мар’їно, там пролунало три вибухи.

За деякий час повідомили ще про два вибухи, більш віддалені та глухі.

Місцеві припускають, що працювала ППО. Втім жодних офіційних коментарів наразі немає.

Тэги: крым, Симферополь, Крим, Сімферополь
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