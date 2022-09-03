У курортній Кирилівці окупанти зібралися масово віджати бази відпочинку та приватне житло

Окупаційна влада селища оголосила проведення «інвентаризації та муніципального контролю земельних ділянок та господарюючих об’єктів».

Цього літа Кирилівка майже порожнья



Про це повідомив Telegram-канал місцевих колаборантів Нова Кирилівка.

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Йдеться про бази відпочинку, гостьові двори, готелі, котеджі і навіть подвір’я приватного сектору.

Власникам цих об’єктів велено до 15 вересня надати всі правовстановлюючі документи на права власності – для «перереєстрації та постановки на облік».

Якщо не встигнуть, об’єкт розглядатиметься як “безхазяйний”.

Враховуючи, що багато власників просто фізично не зможуть потрапити до окупованого селища, «безхазяйними» опиняться дуже привабливі об’єкти курортної нерухомості.

Кажуть, що в Кирилівці на зиму збираються розквартувати частину окупаційних військ, і в такий нехитрий російський спосіб їм хочуть підібрати нові апартаменти.

Тэги: Запорожье, Кирилловка, Запоріжжя, Кирилівка