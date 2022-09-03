На Херсонщині знов димно і гучно: що там відбувається

У Херсонській області ЗСУ завдають ударів по складах і позиціях окупантів.

Пожежа після влучання по річковому порту в Херсоні



Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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В самому окупованому Херсоні після прильоту у річковий порт почалася пожежа і щось детонує. Кажуть, що був прильот по стоянці буксирів.

Крім того, ЗСУ влучили у місце розташування російських військових. За попередньою інформацією, це оздоровчий комплекс “Загублений світ”.

Також відомо, що в Олешках є влучання в склад боєприпасів, вони детонують. Є інформація, що там ще й горить певна кількість військової техніки окупантів.

Лунають ще вибухи в Каховському районі, але що саме там вражено – наразі точно невідомо.

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Тэги: херсон