НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Інциденти
16:08 03 Сентября 2022 Просмотров 99   КомментариевКомментарии

На Херсонщині знов димно і гучно: що там відбувається

У Херсонській області ЗСУ завдають ударів по складах і позиціях окупантів.

Пожежа після влучання по річковому порту в Херсоні

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

В самому окупованому Херсоні після прильоту у річковий порт почалася пожежа і щось детонує. Кажуть, що був прильот по стоянці буксирів.

Крім того, ЗСУ влучили у місце розташування російських військових. За попередньою інформацією, це оздоровчий комплекс “Загублений світ”.

Також відомо, що в Олешках є влучання в склад боєприпасів, вони детонують. Є інформація, що там ще й горить певна кількість військової техніки окупантів.

Лунають ще вибухи в Каховському районі, але що саме там вражено – наразі точно невідомо.

Тэги: херсон
Loading...

Новости по теме

ТОР
03.09.2022 14:57
Херсонського гауляйтера Сальдо отруїла ФСБ: встановлено речовину
ТОР
01.09.2022 13:34
В Херсоні п’яні військові влаштували перестрілку з офіцерами ФСБ: троє загиблих
ТОР
31.08.2022 15:48
ЗСУ закріпили вогневий контроль над Каховським і Антонівським мостами – ОК Південь
blog comments powered by Disqus
Російський атомний підводний човен засікли біля берегів Італії

15:42 Світ

Херсонського гауляйтера Сальдо отруїла ФСБ: встановлено речовину

14:57 Світ

У Сімферополі пролунало кілька вибухів

12:17 Україна

У російському Іжевську чоловік закидав коктейлями Молотова поліцейську дільницю і підрізав поліціянтів

09:42 Світ

У понеділок Великобританія отримає нового прем’єра: як це відбудеться

08:08 Світ

Всі побачимо рішення: Зеленський зібрав ставку верховного головнокомандувача

05:48 Україна

Кадирівці рвуться до Зайцевого та Майорська: йдуть запеклі бої

19:06 Україна

Після вибухів в Криму Росія перенесла чемпіонат з картингу: в ньому бере участь онук Путіна

12:56 Світ

Токаєв прийняв делегацію США на тлі загострення відносин із Росією

12:30 Світ

По Мелітополю пронеслась колона кадировської еліти

10:15 Україна

Це був цирк: співробітник Запорізької АЕС розповів про візит МАГАТЕ

07:58 Україна